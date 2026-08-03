Espaço Saúde e Cidadania oferece serviços de saúde e atendimento presencial no centro de Londrina

O Espaço Saúde e Cidadania começou a atender a população de Londrina nesta segunda-feira (3), funcionando das 13h às 19h, na Praça Sete de Setembro, ao lado da rua Professor João Cândido. A unidade, inaugurada no último sábado, foi criada para facilitar o acesso dos moradores aos serviços da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e ao atendimento presencial da plataforma Londrina ON.

Os atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. Para quem busca vacinação, é necessário apresentar um documento com foto, sendo recomendado também levar a carteira de vacinação.

No local, estão disponíveis todas as vacinas do Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de ser um dos pontos da Campanha Nacional de Multivacinação em Londrina, junto às Unidades Básicas de Saúde (UBS). O espaço também conta com uma sala de apoio à amamentação, destinada a mães que precisam de um ambiente confortável para o aleitamento materno enquanto circulam pelo centro.

De acordo com a diretora de Atenção Primária em Saúde da SMS, Tatiane Almeida, o novo espaço amplia o acesso à saúde para quem trabalha ou frequenta a região central, promovendo ações de prevenção e cuidado em saúde pública.

Além dos serviços de saúde, o Espaço Saúde e Cidadania oferece suporte presencial para os cidadãos utilizarem a plataforma Londrina ON, onde é possível registrar solicitações e esclarecer dúvidas sobre serviços municipais.

O prefeito Tiago Amaral destacou que a iniciativa transforma áreas públicas ociosas em locais de atendimento ao cidadão, contribuindo para a revitalização do centro e facilitando o acesso da população aos serviços essenciais.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br