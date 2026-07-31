Rock na Praça movimenta zona norte de Londrina com música e lazer gratuito neste sábado

A quarta edição do Rock na Praça será realizada neste sábado (1º), das 14h às 22h, na Praça Aquiles Stenghel, localizada na Avenida Saul Elkind, 130, zona norte de Londrina. O evento, que havia sido adiado devido às chuvas, retorna com entrada gratuita e é aberto para toda a comunidade.
O principal objetivo do Rock na Praça é incentivar a cultura local, fortalecer o comércio da região e proporcionar uma alternativa de lazer para famílias e moradores. A programação conta com shows das bandas Hellatz, Outras Faces, Labuta Mamute, Dr. Tog, The Hard Cowboys e Face of Maiden, oferecendo um repertório variado de rock nacional e internacional.
Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar a Feira Zona Norte, que reúne barracas de comidas, bebidas, roupas, doces, brinquedos e outros produtos. Haverá ainda exposição de motocicletas, carros antigos, veículos de competição e rebaixados, ampliando a diversidade de opções para os visitantes.
O evento conta com o apoio de órgãos públicos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), responsável pela organização do espaço, a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que auxilia na estrutura, e a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que incentiva a ocupação de áreas públicas com atividades culturais. Empresas parceiras também contribuem com a infraestrutura do evento.
A abertura do Rock na Praça ficará por conta da banda Dr. Tog, formada por jovens músicos de 11 a 19 anos, que apresentarão sucessos do rock nacional e internacional.
O Rock na Praça foi idealizado no final de 2023 pela Associação dos Jardins Aquiles Stenghel e Catuaí, com o objetivo de transformar a praça em um espaço permanente de convivência e valorização dos artistas locais. Desde então, o evento se consolida como uma opção gratuita de entretenimento e cultura para a região norte de Londrina.
Fonte: blog.londrina.pr.gov.br