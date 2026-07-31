Home / Região / Rock na Praça movimenta zona norte de Londrina com música e lazer gratuito neste sábado

Rock na Praça movimenta zona norte de Londrina com música e lazer gratuito neste sábado

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 31 de julho de 2026 15:25

A quarta edição do Rock na Praça será realizada neste sábado (1º), das 14h às 22h, na Praça Aquiles Stenghel, localizada na Avenida Saul Elkind, 130, zona norte de Londrina. O evento, que havia sido adiado devido às chuvas, retorna com entrada gratuita e é aberto para toda a comunidade.

O principal objetivo do Rock na Praça é incentivar a cultura local, fortalecer o comércio da região e proporcionar uma alternativa de lazer para famílias e moradores. A programação conta com shows das bandas Hellatz, Outras Faces, Labuta Mamute, Dr. Tog, The Hard Cowboys e Face of Maiden, oferecendo um repertório variado de rock nacional e internacional.

Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar a Feira Zona Norte, que reúne barracas de comidas, bebidas, roupas, doces, brinquedos e outros produtos. Haverá ainda exposição de motocicletas, carros antigos, veículos de competição e rebaixados, ampliando a diversidade de opções para os visitantes.

O evento conta com o apoio de órgãos públicos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), responsável pela organização do espaço, a Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), que auxilia na estrutura, e a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), que incentiva a ocupação de áreas públicas com atividades culturais. Empresas parceiras também contribuem com a infraestrutura do evento.

A abertura do Rock na Praça ficará por conta da banda Dr. Tog, formada por jovens músicos de 11 a 19 anos, que apresentarão sucessos do rock nacional e internacional.

O Rock na Praça foi idealizado no final de 2023 pela Associação dos Jardins Aquiles Stenghel e Catuaí, com o objetivo de transformar a praça em um espaço permanente de convivência e valorização dos artistas locais. Desde então, o evento se consolida como uma opção gratuita de entretenimento e cultura para a região norte de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Rodada de Compras Públicas aproxima 30 empresas de novas oportuni ...
31 de julho de 2026
Conselho de Política Cultural de Londrina avança em eleições para ...
30 de julho de 2026
Projeto Hoftalon nas Escolas oferece exames de vista gratuitos pa ...
30 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress