Conselho de Política Cultural de Londrina avança em eleições para nova gestão

O Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) de Londrina segue com o processo de escolha dos novos conselheiros para o mandato de 2026 a 2028. As próximas reuniões para eleição de representantes acontecem nos dias 30 de maio, 3 e 4 de junho, sempre às 19h30, na Secretaria Municipal de Cultura, na Praça 1º de Maio, 110.

Na quinta-feira (30), será realizada a eleição do eixo de Artes Gráficas. Na segunda-feira (3), será a vez da Capoeira, e na terça-feira (4), do Artesanato. Em agosto, estão previstas reuniões para os segmentos de Cinema e Distritos Rurais.

Até o momento, 17 sessões de eleição já foram realizadas. Em oito delas, foram eleitos titulares e suplentes para segmentos como Teatro, Região Central, Patrimônio, Tradições Populares, Vilas Culturais, Região Sul, Dança e Música. Nos outros nove segmentos, como Fotografia, Região Leste, Região Oeste, Comunicação e Mídia, Circo, Região Norte, Artes Visuais, Literatura e Hip Hop, não houve quórum suficiente para a eleição.

A presidente do CMPC, Nuria Akemi, destacou que o conselho está trabalhando para mobilizar representantes de todos os setores e que o período eleitoral foi prorrogado para permitir novas etapas de votação. Estão previstas eleições suplementares, com datas já definidas para os segmentos de Circo (11/8), Comunicação e Mídia (13/8), Fotografia (17/8), Literatura (18/7), Artes Visuais (20/8) e Região Oeste (24/8).

A Comissão de Eleição, composta por membros do CMPC e da Secretaria Municipal de Cultura, é responsável pela organização das sessões e acompanhamento do processo eleitoral.

Podem votar pessoas a partir de 16 anos. Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento com foto. As inscrições podem ser feitas até o início de cada reunião, sendo necessário cadastro como Agente Cultural Individual na plataforma Londrina Cultura, exceto para as áreas de Regiões e Distritos, que exigem apenas documento pessoal e comprovante de residência. Também é possível realizar a inscrição presencialmente no local, onde haverá computador disponível.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br