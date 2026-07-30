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Projeto Hoftalon nas Escolas oferece exames de vista gratuitos para 150 crianças em Londrina neste sábado

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de julho de 2026 15:45

O projeto Hoftalon nas Escolas realiza mais uma edição neste sábado (1º), oferecendo atendimento oftalmológico gratuito para cerca de 150 crianças de até dez anos. A ação acontece na Escola Municipal Tereza Canhadas Bertan, localizada na região sul de Londrina.

O projeto é fruto de uma parceria entre o Hospital de Olhos de Londrina e a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME). As crianças atendidas são previamente selecionadas pelas escolas municipais, que utilizam a escala de Snellen para identificar possíveis dificuldades visuais em sala de aula.

Segundo Denise Lonni, gerente de Educação Especial da SME, a iniciativa é fundamental para detectar problemas de visão que podem afetar o desempenho escolar. Em casos necessários, os alunos são encaminhados para acompanhamento especializado.

No primeiro semestre, o projeto atendeu aproximadamente 130 estudantes da zona norte na Escola América Sabino Coimbra. Agora, a ação se concentra na zona sul da cidade, visando ampliar o acesso ao diagnóstico precoce de questões visuais.

O Hoftalon nas Escolas existe desde 2006 e é uma das principais estratégias de prevenção à deficiência visual infantil em Londrina. A equipe multidisciplinar realiza exames completos e, caso seja constatada a necessidade, os alunos recebem óculos gratuitamente por meio dos parceiros do projeto.

O atendimento deste sábado começa às 7h30, na Escola Municipal Tereza Canhadas Bertan, situada na Rua dos Assistentes Sociais, 60, no Conjunto União da Vitória.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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