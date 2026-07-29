Londrina discute inovação para melhorar serviços públicos aos cidadãos

O Fórum Londrina de Cidades Inteligentes reuniu, nesta terça-feira (28), lideranças e especialistas no Parque Tecnológico Francisco Sciarra para debater soluções inovadoras na gestão pública. O evento, promovido pela Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento (CTD) em parceria com o Sebrae/PR, destacou iniciativas que buscam facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços municipais.

Durante o fórum, o prefeito Tiago Amaral e o presidente da CTD, Roberto Moreira, assinaram um protocolo de intenções com a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), reconhecida nacionalmente por sua atuação em cidades inteligentes. O objetivo é fortalecer parcerias e trocar experiências para aprimorar a administração pública.

Um dos principais temas discutidos foi o Londrina ON, plataforma digital que integra os serviços de zeladoria da Prefeitura. O sistema já conta com mais de 13 mil usuários cadastrados e cerca de 7,8 mil protocolos abertos, facilitando o atendimento das demandas da população. A plataforma permite que o cidadão registre solicitações por aplicativo, telefone ou site, além de oferecer serviços como telemedicina.

O evento também contou com a presença de representantes de cidades referência em inovação, como Vitória, Curitiba e São Paulo, que compartilharam experiências sobre o uso da tecnologia para melhorar a vida dos moradores. Os painelistas ressaltaram que o foco das cidades inteligentes deve ser sempre o atendimento eficiente ao cidadão, utilizando a tecnologia como ferramenta para resolver problemas do dia a dia.

Segundo o prefeito Tiago Amaral, promover a transformação digital é uma das prioridades da gestão. Ele destacou que a modernização dos serviços públicos visa tornar o acesso mais ágil e prático para todos. O presidente da CTD, Roberto Moreira, reforçou que a implantação do Londrina ON é um passo importante para a digitalização dos serviços municipais.

Os participantes do fórum avaliaram que a troca de experiências e o fortalecimento das parcerias são fundamentais para o avanço das cidades inteligentes, sempre com o cidadão no centro das ações.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br