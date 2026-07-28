Aulas do segundo semestre começam para mais de 45 mil alunos da rede municipal de Londrina

As aulas do segundo semestre de 2026 tiveram início nesta terça-feira (28) em todas as unidades da rede municipal de ensino de Londrina. Após 15 dias de recesso, mais de 45.400 estudantes retornaram às atividades em 88 escolas, 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e 64 Centros de Educação Infantil (CEIs) filantrópicos conveniados à Secretaria Municipal de Educação (SME), abrangendo tanto a área urbana quanto a rural.

No dia anterior, segunda-feira (27), cerca de 6.700 profissionais, incluindo mais de 6.100 professores, 291 coordenadores pedagógicos e 240 diretores, participaram de uma prática pedagógica voltada para o planejamento do semestre. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias, cronogramas e avaliações, além de promover o compartilhamento de informações que irão nortear o trabalho das equipes até o fim do ano letivo.

Atualmente, a rede municipal de Londrina atende 45.417 alunos, sendo 33.799 matriculados no Ensino Fundamental, incluindo turmas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e classes de P4 e P5, 4.346 crianças nos CMEIs e 7.272 nos CEIs filantrópicos.

Segundo a secretária municipal de Educação, Thatiane Araújo, a avaliação das atividades realizadas é positiva, destacando a importância do planejamento coletivo para atender às necessidades de cada unidade escolar. O diretor pedagógico da SME, Edwylson de Lima Marinheiro, ressaltou que a prática pedagógica fortalece o compromisso com uma educação pública de qualidade, centrada na aprendizagem dos estudantes.

No primeiro semestre, a SME destacou o acompanhamento contínuo das aprendizagens, o trabalho colaborativo entre as equipes e as ações de recomposição e alfabetização. Para o segundo semestre, a secretaria dará continuidade às formações de educadores, projetos institucionais e ao acompanhamento pedagógico, além de preparar o I Congresso Internacional da Educação Municipal de Londrina, previsto para 23 de novembro.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br