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Internacional empata com Remo no fim, mas sai do Z-4 do Brasileirão

Inter empata com Remo no Beira-Rio, deixa a zona de rebaixamento e Mirassol entra no Z-4 do Brasileirão. Veja como foi o jogo e a classificação.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O Internacional empatou em 1 a 1 com o Remo na noite desta segunda-feira (17), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado tirou o time gaúcho da zona de rebaixamento, agora ocupando a 16ª posição, com 24 pontos.

O Inter abriu o placar logo aos dois minutos de jogo, com Johan Carbonero finalizando após cruzamento de Matheus Bahia. Apesar do bom início, a equipe não conseguiu ampliar e sofreu pressão do Remo na etapa final.

O Remo, que também luta para escapar do rebaixamento, buscou o empate até o último lance. Aos 49 minutos do segundo tempo, Vitor Bueno cobrou falta da intermediária e, após desvio de Alerrandro, a bola entrou, decretando a igualdade.

Com o empate, o Mirassol caiu para a 17ª colocação, entrando no Z-4, enquanto o Remo segue em 18º, ambos com 23 pontos, mas o time paraense tem uma vitória a menos.

Na próxima rodada, o Remo enfrenta o Fluminense no Maracanã, sábado (22), às 16h. Já o Internacional recebe o Atlético-MG no Beira-Rio, às 18h30 do mesmo dia.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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