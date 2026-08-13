Princípio de rebelião mobiliza SOE e SAMU na Cadeia Pública de Cambé

Um princípio de rebelião foi registrado na Cadeia Pública de Cambé no fim da tarde desta quarta-feira (12). A ocorrência começou por volta das 17h30 e mobilizou equipes especializadas do sistema prisional, além de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Segundo as informações apuradas pelo Portal Cambé, a situação foi controlada após a intervenção do Setor de Operações Especiais (SOE).

Durante a ação, três detentos precisaram de atendimento médico. Eles apresentavam ferimentos nos membros inferiores provocados por projéteis de munição antimotim utilizados durante a intervenção.

As ambulâncias Bravo 26 e Bravo 27 do SAMU foram deslocadas até a unidade prisional e realizaram os primeiros atendimentos.

Após a avaliação das equipes médicas, os três detentos ficaram aguardando a disponibilização de escolta para serem encaminhados a uma unidade hospitalar.

Situação foi controlada pelo SOE

As informações obtidas após o atendimento indicavam que o ambiente dentro da cadeia já estava controlado e não havia registro de novos confrontos.

Um caminhão-pipa também foi mobilizado para a unidade, onde realizou trabalhos de limpeza após a ocorrência.

Há ainda a informação preliminar de que teria ocorrido um princípio de incêndio dentro da cadeia durante a confusão. Até o fechamento desta reportagem, porém, essa circunstância ainda não havia sido confirmada oficialmente.

Não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos dos três detentos atendidos.

Ocorrência será detalhada pelas autoridades

Até o momento, também não foram informadas oficialmente as circunstâncias que deram início ao princípio de rebelião nem se houve danos estruturais no interior da unidade.

O Portal Cambé acompanha o caso e atualizará a reportagem caso sejam divulgadas novas informações pelas autoridades responsáveis pelo sistema prisional.

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