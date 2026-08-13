Polícia Federal realiza operação contra lavagem de dinheiro em apostas esportivas

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13), a Operação Arena, com o objetivo de investigar um grupo empresarial suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro proveniente de apostas esportivas online, conhecidas como bets.

A ação conta com o apoio do Ministério Público Federal e da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. As investigações abrangem os estados da Paraíba, Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná.

Durante a operação, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão. Além disso, houve o bloqueio de R$ 1,1 bilhão em bens dos investigados, bem como a quebra dos sigilos bancário e telemático dos suspeitos.

Segundo informações da Polícia Federal, os envolvidos podem responder por crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e infrações relacionadas ao sistema financeiro nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br