Brasil avança na redução da pobreza, mas desigualdades sociais aumentam

O Brasil apresentou avanços importantes na redução da pobreza e na melhoria de indicadores sociais, segundo o Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades 2026. O estudo analisou 48 indicadores e apontou progresso em 34 deles, o que representa 71% do total.

Entre os pontos positivos, destacam-se o aumento da renda média, a expansão do mercado de trabalho, a diminuição da pobreza, além de melhorias na segurança alimentar e no acesso a serviços básicos. Os índices de saúde, como a redução da desnutrição infantil e entre idosos, e de educação, com a queda do analfabetismo, também apresentaram evolução. Houve ainda diminuição da taxa de homicídios entre jovens de 15 a 29 anos.

No entanto, o relatório também identificou retrocessos em oito indicadores e estabilidade em seis. Entre os problemas destacados estão o aumento da diferença salarial entre mulheres e homens, maior concentração de renda, tributação mais branda para as faixas de renda mais altas, condições desfavoráveis para a população negra e piora nos indicadores sociais das regiões Norte e Nordeste.

Os responsáveis pelo relatório ressaltam que, apesar do crescimento econômico, as desigualdades históricas de renda, gênero, raça e território permanecem presentes. O relatório, publicado pela quarta vez desde 2023, utiliza dados atualizados até 2025, com exceção de algumas pesquisas que não são anuais, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares e o Indicador de Analfabetismo Funcional.

Para especialistas, a análise detalhada dos indicadores permite compreender melhor as diferenças regionais e sociais do país, mostrando que, embora haja avanços, eles não são uniformes entre todos os grupos populacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br