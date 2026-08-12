Home / Destaques / Brasil avança na redução da pobreza, mas desigualdades sociais aumentam

Brasil avança na redução da pobreza, mas desigualdades sociais aumentam

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 12 de agosto de 2026 14:51

O Brasil apresentou avanços importantes na redução da pobreza e na melhoria de indicadores sociais, segundo o Relatório do Observatório Brasileiro das Desigualdades 2026. O estudo analisou 48 indicadores e apontou progresso em 34 deles, o que representa 71% do total.

Entre os pontos positivos, destacam-se o aumento da renda média, a expansão do mercado de trabalho, a diminuição da pobreza, além de melhorias na segurança alimentar e no acesso a serviços básicos. Os índices de saúde, como a redução da desnutrição infantil e entre idosos, e de educação, com a queda do analfabetismo, também apresentaram evolução. Houve ainda diminuição da taxa de homicídios entre jovens de 15 a 29 anos.

No entanto, o relatório também identificou retrocessos em oito indicadores e estabilidade em seis. Entre os problemas destacados estão o aumento da diferença salarial entre mulheres e homens, maior concentração de renda, tributação mais branda para as faixas de renda mais altas, condições desfavoráveis para a população negra e piora nos indicadores sociais das regiões Norte e Nordeste.

Os responsáveis pelo relatório ressaltam que, apesar do crescimento econômico, as desigualdades históricas de renda, gênero, raça e território permanecem presentes. O relatório, publicado pela quarta vez desde 2023, utiliza dados atualizados até 2025, com exceção de algumas pesquisas que não são anuais, como a Pesquisa de Orçamentos Familiares e o Indicador de Analfabetismo Funcional.

Para especialistas, a análise detalhada dos indicadores permite compreender melhor as diferenças regionais e sociais do país, mostrando que, embora haja avanços, eles não são uniformes entre todos os grupos populacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Ministério da Saúde inicia armazenamento de dados do SUS em nuvem ...
12 de agosto de 2026
Justiça do Rio determina suspensão dos direitos políticos de Garo ...
12 de agosto de 2026
Apostador de Alvorada D'Oeste leva prêmio de R$ 3 milhões da Mega ...
11 de agosto de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress