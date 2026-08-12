Ministério da Saúde inicia armazenamento de dados do SUS em nuvem nacional

O Ministério da Saúde começou nesta semana a transferir os dados do Sistema Único de Saúde (SUS) para uma nuvem nacional, em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). A iniciativa visa garantir que todas as informações do SUS sejam armazenadas e processadas em território brasileiro, sob as normas da legislação nacional, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

De acordo com o ministério, o Brasil passa a integrar um seleto grupo de países que detêm controle total sobre os dados públicos de saúde. A primeira etapa do projeto envolve o Cadastro Nacional de Usuários do SUS (CadSUS) e a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), que já reúne mais de 5 bilhões de registros.

A gestão da nova infraestrutura, chamada de Nuvem Soberana do SUS, ficará sob responsabilidade do Serpro e do Departamento de Informação e Informática do SUS (DataSUS), garantindo acesso restrito aos dados e maior proteção das informações dos usuários.

Segundo o Ministério da Saúde, a mudança não altera a experiência do cidadão, mas amplia a segurança, a continuidade e a evolução dos serviços digitais de saúde. A expectativa é de que a Nuvem Soberana fortaleça a governança, o controle e a integração das informações do SUS, reduzindo riscos de interrupções nos serviços.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br