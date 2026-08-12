Rádio Nacional transmite Cruzeiro x Flamengo pela Libertadores nesta quarta-feira

A Rádio Nacional inicia nesta quarta-feira (12) a cobertura da fase de mata-mata da Copa Conmebol Libertadores 2026. O jogo de ida entre Cruzeiro e Flamengo será transmitido ao vivo a partir das 21h15, diretamente do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte.

O Cruzeiro recebe o Flamengo, atual campeão do torneio, contando com o apoio de sua torcida para buscar vantagem nas oitavas de final. As duas equipes chegam embaladas após vitórias no último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro.

A partida de volta, que definirá quem avança para as quartas de final, está marcada para a próxima quarta-feira (18), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

A transmissão da Rádio Nacional começa com o programa Show de Bola Nacional. A narração será de Luciana Zogaib, com comentários de Marcelo Smigol e reportagens de Bruno Mendes. A equipe traz todas as informações do confronto, além de atualizações dos demais jogos da rodada.

O jogo será transmitido em AM, OC e FM no Rio de Janeiro, Alto Solimões e por parceiros da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). O conteúdo também pode ser acompanhado pelo site da emissora, aplicativo Rádios EBC e por streaming em tempo real.

A Copa Conmebol Libertadores é o principal torneio de clubes da América do Sul, reunindo as equipes mais qualificadas do continente. O campeão garante vaga no Mundial de Clubes, representando a região.

A Rádio Nacional é referência em transmissões esportivas no Brasil, oferecendo cobertura completa dos principais campeonatos e notícias do futebol. Os ouvintes podem acompanhar análises, debates e resultados diariamente, tanto pelo rádio quanto pela internet.

Além das transmissões esportivas, a equipe da Rádio Nacional também atua na TV Brasil, apresentando programas como o Stadium e o telejornal Repórter Brasil, que trazem informações atualizadas sobre o mundo esportivo.

Para acompanhar Cruzeiro x Flamengo, basta sintonizar a Rádio Nacional em AM, FM, OC ou acessar as plataformas digitais da emissora. O jogo também estará disponível no canal do YouTube da Rádio Nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br