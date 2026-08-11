Copa do Brasil: Quartas de final terão três grandes clássicos estaduais

As quartas de final da Copa do Brasil prometem agitar as torcidas com três clássicos estaduais marcados para os dias 26 e 27 de agosto, datas dos jogos de ida. O sorteio realizado pela CBF definiu os confrontos entre Cruzeiro e Atlético-MG em Minas Gerais, Internacional e Grêmio no Rio Grande do Sul, além de Palmeiras e Santos em São Paulo. O único duelo entre times de diferentes regiões será entre Vasco e Vitória, com o clube baiano buscando seu primeiro título na competição.

Segundo o chaveamento, o vencedor do clássico gaúcho enfrentará nas semifinais quem passar do duelo mineiro entre Cruzeiro e Atlético-MG. Do outro lado, o classificado de Vasco x Vitória enfrentará quem avançar de Palmeiras x Santos. Os jogos de volta estão agendados para os dias 2 e 3 de setembro.

A partir desta fase, a Copa do Brasil contará com o uso do impedimento semiautomático, tecnologia que promete trazer mais precisão às decisões de arbitragem. Os times que avançarem para as semifinais receberão uma premiação de R$ 9 milhões da CBF.

Esta edição do torneio, que começou em fevereiro com 126 clubes, terá pela primeira vez duas vagas para a Copa Libertadores: o campeão garante presença direta na fase de grupos de 2027, enquanto o vice disputará a fase preliminar da competição continental.

Confira os confrontos das quartas de final:

Internacional x Grêmio

Cruzeiro x Atlético-MG

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Os clubes em destaque serão os mandantes nos jogos de volta.

Histórico de títulos dos participantes:

Cruzeiro – 6 títulos (1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018)

Grêmio – 5 títulos (1989, 1994, 1997, 2001, 2016)

Palmeiras – 4 títulos (1998, 2012, 2015, 2020)

Atlético-MG – 2 títulos (2014, 2021)

Internacional – 1 título (1992)

Santos – 1 título (2010)

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br