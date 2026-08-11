Brasileirão Feminino entra na reta final com vagas e rebaixamento em disputa

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 se aproxima do encerramento da primeira fase, restando apenas duas rodadas para definir os classificados às quartas de final e os rebaixados para a Série A2. Corinthians, São Paulo e Palmeiras já garantiram vaga na próxima etapa, enquanto outras cinco equipes ainda buscam a classificação.

O empate entre América-MG e Flamengo por 1 a 1, na Arena Urbsan, movimentou a tabela. O resultado manteve o Flamengo fora do G-8, grupo dos oito primeiros que avançam, e tirou o América-MG da zona de rebaixamento. Atualmente, o Flamengo ocupa a nona posição, empatado em pontos com Grêmio, Internacional e Cruzeiro, mas atrás nos critérios de desempate. O América-MG subiu para o 16º lugar, ultrapassando o Vitória pelo saldo de gols.

Na disputa pelas vagas restantes, Bahia e Ferroviária estão em situação mais confortável, podendo garantir a classificação já na próxima rodada. Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Red Bull Bragantino e Santos seguem na briga, dependendo dos resultados dos próximos jogos.

Na parte de baixo da tabela, cinco equipes lutam para evitar o rebaixamento. Botafogo, Vitória, América-MG, Juventude, Mixto e Atlético-MG estão ameaçados. O Botafogo, inclusive, pode ser o primeiro rebaixado caso não vença o São Paulo e seus concorrentes diretos conquistem pontos.

Para os times já classificados, as rodadas finais servem para definir posições e a vantagem de mando de campo nas quartas de final. O Corinthians lidera com 37 pontos e depende apenas de si para terminar em primeiro lugar, seguido de perto por São Paulo e Palmeiras.

Os próximos jogos prometem emoção tanto na luta pela classificação quanto na tentativa de escapar do rebaixamento, com confrontos decisivos marcados para o fim de semana.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br