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Procon-RJ lança cartilha para alertar sobre riscos das apostas online

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 10 de agosto de 2026 20:01

O Procon do Rio de Janeiro divulgou, nesta segunda-feira (10), uma cartilha informativa sobre os perigos das apostas esportivas e jogos de azar na internet. O material, intitulado “Apostas Online: Bets e Jogos de Azar – Proteja Seu Dinheiro, Sua Saúde e Sua Família”, foi criado para orientar a população sobre como evitar prejuízos financeiros e proteger a saúde mental.

A cartilha apresenta dicas para identificar sinais de perda de controle, além de indicar canais de apoio para quem enfrenta problemas com jogos de azar. O conteúdo destaca que o envolvimento em apostas pode levar ao superendividamento, afetando não apenas o apostador, mas também sua família.

De forma clara, o guia explica o funcionamento das plataformas de apostas, diferencia entretenimento de jogo de azar e alerta para estratégias que mantêm o jogador apostando. O material também esclarece que as apostas não são uma fonte segura de renda e alerta para falsas promessas de ganhos fáceis.

O Procon-RJ reforça que menores de 18 anos não podem participar de apostas online, conforme a legislação brasileira. Pais e responsáveis recebem orientações para identificar sinais de exposição precoce ao conteúdo de apostas.

Entre as principais estratégias das casas de apostas, a cartilha destaca a distribuição aleatória de prêmios, o que incentiva o jogador a continuar apostando, e o chamado “efeito do dinheiro já gasto”, que faz a pessoa insistir mesmo após perdas sucessivas. O guia recomenda reconhecer o erro e parar de apostar para evitar prejuízos maiores.

O conteúdo foi elaborado com base em estudos científicos e técnicos de universidades, organismos internacionais e instituições públicas, reunindo informações atualizadas e fundamentadas na legislação nacional.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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