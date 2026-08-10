Centro-Oeste recebe alerta de baixa umidade e regiões do Sul e Sudeste têm previsão de chuva e frio

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta segunda-feira (10) um alerta laranja para baixa umidade relativa do ar na Região Centro-Oeste. O aviso abrange áreas do sudeste de Mato Grosso, grande parte de Goiás, Distrito Federal, sul do Tocantins, noroeste de Minas Gerais e Vale do São Francisco, na Bahia. A umidade deve variar entre 20% e 12%.

O Inmet recomenda cuidados como ingerir bastante líquido, evitar atividades físicas intensas, não se expor ao sol nos períodos mais quentes, utilizar hidratante na pele e umidificar ambientes. Em caso de dúvidas, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Em relação às temperaturas, Brasília tem mínima prevista de 15°C, enquanto Cuiabá pode registrar máxima de 38°C.

Para o sudeste de Mato Grosso do Sul, leste de São Paulo e grande parte do Paraná, o alerta é amarelo, indicando risco de chuvas fortes, queda de granizo e ventos de até 60 km/h. O Inmet alerta para possíveis cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos e alagamentos. Recomenda-se evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres e placas, e não usar eletrônicos ligados à tomada durante tempestades.

Em São Paulo, as temperaturas devem ser amenas, com mínima de 14°C. Já Belo Horizonte pode chegar a 34°C.

No Sul, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas no Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de geada no sul gaúcho. Curitiba pode registrar mínima de 3°C e máxima de 11°C, enquanto Porto Alegre não deve passar de 16°C.

Na Região Norte, há previsão de muitas nuvens e chuvas no Acre e oeste do Amazonas, além de possibilidade de chuva isolada em Rondônia, leste do Amazonas, Roraima, norte do Pará e Amapá. As temperaturas variam de 22°C em Rio Branco e Palmas a máximas de 38°C em Palmas.

O Nordeste terá muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada em áreas do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A mínima prevista é de 21°C em Teresina e máxima de até 37°C.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br