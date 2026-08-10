Vigilantes de escolas de Cambé cobram solução para atrasos

A sequência de atrasos no pagamento de salários e benefícios dos vigilantes armados que atuam nas escolas municipais de Cambé voltou a gerar insatisfação entre os trabalhadores. Funcionários da empresa terceirizada responsável pelo serviço afirmam que o problema ocorre há meses e discutem medidas de pressão, incluindo a possibilidade de paralisação.

Os profissionais são contratados pela Essencial Segurança, empresa responsável pela vigilância das unidades municipais desde 2023. Além dos salários, trabalhadores relatam problemas no pagamento de benefícios, como o vale-alimentação.

Diante da repetição dos atrasos, cresce entre os vigilantes a cobrança por uma solução definitiva que garanta tanto os direitos trabalhistas quanto a continuidade da segurança nas escolas municipais.

Vigilantes avaliam paralisação

A insatisfação levou os trabalhadores a se mobilizarem para cobrar providências da empregadora. Entre as possibilidades discutidas está uma paralisação dos serviços nesta segunda-feira (10).

Uma eventual suspensão das atividades aumenta a preocupação porque os vigilantes atuam diretamente na proteção das escolas, estudantes, professores e demais servidores da rede municipal.

Até o momento, conforme as informações recebidas pela reportagem, a principal reivindicação é a regularização dos pagamentos e a garantia de que novos atrasos não continuem acontecendo.

Prefeitura diz que repasses à empresa estão em dia

Procurada sobre a situação, a Prefeitura de Cambé informou que tem conhecimento dos atrasos enfrentados pelos funcionários da empresa responsável pela vigilância.

Segundo a administração municipal, os valores devidos à empresa contratada estão sendo repassados regularmente.

Em nota oficial, a Prefeitura afirmou que “os repasses financeiros devidos à empresa contratada estão rigorosamente em dia” e que não existe pendência do Município que justifique os atrasos registrados no pagamento dos vigilantes.

A administração informou ainda que a empresa foi formalmente notificada para regularizar a situação.

Município anuncia novo processo de licitação

Além da notificação, a Prefeitura confirmou que está em andamento um novo processo licitatório para a contratação dos serviços de vigilância.

A medida ganha importância diante das reclamações recorrentes dos trabalhadores e do risco de comprometimento da prestação do serviço nas escolas.

A Essencial Segurança presta o serviço ao Município desde 2023, quando venceu o processo licitatório. Conforme as informações obtidas pela reportagem, o contrato prevê período de até dez anos, condicionado a renovações anuais.

A abertura de uma nova licitação pode representar uma mudança na empresa responsável pela segurança escolar, dependendo do andamento e do resultado do procedimento administrativo.

Problema ultrapassa relação entre empresa e funcionários

Embora os vigilantes sejam funcionários de uma empresa terceirizada, a situação tem reflexos diretos sobre um serviço público municipal.

Para pais e responsáveis, o principal ponto é saber se as escolas continuarão contando normalmente com os profissionais responsáveis pela vigilância, principalmente caso a paralisação seja confirmada.

Para os trabalhadores, a cobrança vai além do recebimento imediato dos valores atrasados: eles buscam previsibilidade para que salários e benefícios sejam pagos regularmente.

A Prefeitura, por sua vez, afirma que está cumprindo suas obrigações financeiras com a contratada e que poderá adotar os procedimentos administrativos previstos no contrato e na legislação.

Cobrança agora é por uma solução definitiva

Os atrasos recorrentes colocam novamente em discussão a necessidade de acompanhamento mais rígido da execução do contrato de vigilância das escolas municipais.

Mesmo que os pagamentos feitos pelo Município à empresa estejam regulares, a continuidade dos problemas relatados pelos funcionários exige uma resposta capaz de evitar que a situação se repita e termine afetando o funcionamento e a segurança das unidades escolares.

A expectativa agora está sobre as providências que serão tomadas pela empresa, pela Prefeitura e sobre o andamento da nova licitação anunciada pela administração municipal.

O Portal Cambé seguirá acompanhando a situação, inclusive uma eventual paralisação dos vigilantes e os próximos passos do processo de contratação do serviço.

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