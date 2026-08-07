Cambé alcança maior nota do IDEB e se destaca na educação municipal

O município de Cambé atingiu um marco histórico na área da educação ao conquistar a melhor média já registrada no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Segundo dados divulgados pelo Ministério da Educação nesta quarta-feira (5), Cambé elevou sua nota de 6,7 para 7 nos anos iniciais do ensino fundamental, superando as médias nacional e regional.

O IDEB, criado em 2007, avalia o desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, além das taxas de aprovação escolar. Os resultados são apurados a cada dois anos e refletem a qualidade do ensino oferecido pelas redes municipais.

Na edição mais recente, Cambé apresentou índice de aprovação de 0,99 entre os alunos e obteve 253,33 pontos em matemática e 233,30 em português no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). Esses resultados colocam o município acima da média nacional, que é de 6,3, e da região Sul, com 6,6, igualando-se à média estadual do Paraná, que também é de 7,0.

Desde o período da pandemia, Cambé vem mostrando evolução significativa, subindo de 6,2 para 7 no IDEB. O desempenho em matemática foi superior às médias do Brasil, da região Sul e do Paraná, enquanto em português, Cambé também superou as médias nacional e regional.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, atribui o resultado ao investimento contínuo na rede municipal, formação de professores, assessoria pedagógica e envolvimento das famílias. Ela destacou que 89,9% das crianças na faixa avaliada pelo IDEB já estão alfabetizadas, demonstrando o impacto das ações implementadas nos últimos anos.

O município segue planejando novas estratégias para manter o avanço no IDEB e garantir uma educação de qualidade para todos os alunos da rede municipal.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br