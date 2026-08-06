Londrina mantém desempenho no Ideb e destaca avanços em escolas municipais

A rede municipal de ensino de Londrina manteve o índice 6,9 nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental no Ideb 2025, repetindo a marca histórica de 2023. O resultado, em uma escala de 0 a 10, coloca Londrina próxima ao índice do Paraná, que alcançou 7,0, o melhor do país.

O Ideb, calculado pelo Ministério da Educação através do Inep, avalia o desempenho dos estudantes nas provas do Saeb e as taxas de aprovação escolar. Em Londrina, a avaliação envolveu alunos do 5º ano das 87 escolas municipais.

A Secretaria Municipal de Educação atribui o resultado à qualidade do ensino, ao investimento em formação de professores e ao comprometimento de toda a comunidade escolar. Segundo a secretária Thatiane Araújo, o desempenho reflete o esforço coletivo para garantir uma educação pública de qualidade.

Dentre as escolas avaliadas, a Escola Municipal Melvin Jones se destacou com a maior nota, atingindo 8,5. A unidade oferece, além do ensino regular, atividades como karatê e futsal, e mantém ações de acompanhamento e integração com as famílias.

A Escola Municipal Ignez Corso Andreazza também registrou evolução, saltando de 6,6 para 7,6 no Ideb. A vice-diretora Mayara Novaes Rego Camargo destacou o trabalho conjunto da equipe, o uso de materiais didáticos, reforço escolar e projetos específicos para Língua Portuguesa e Matemática.

Na região leste, a Escola Municipal Professora Áurea Alvim Toffoli obteve índice de 7,2, superando em 0,9 pontos o resultado anterior. A diretora Vilma Aparecida Gonçalves de Oliveira Moreno atribuiu o avanço ao planejamento, aplicação de simulados e campanhas de conscientização junto às famílias.

O diretor pedagógico da Secretaria de Educação, Edwylson Marinheiro, destacou que manter o índice elevado exige políticas pedagógicas consistentes, acompanhamento da aprendizagem e formação continuada dos profissionais.

Entre as ações que contribuíram para o desempenho estão o monitoramento dos indicadores educacionais, projetos de alfabetização e incentivo à leitura e ao raciocínio lógico-matemático. O apoio pedagógico da SME reforçou que as práticas adotadas têm fortalecido as competências dos estudantes em leitura, escrita e matemática.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br