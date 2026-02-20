sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Simpósio na UEL aborda estratégias contra cigarros eletrônicos

MAYCON ROCHA DE ALMEIDA NASCIMENTO

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) sediará um simpósio para discutir estratégias de combate ao uso de cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco. O evento, intitulado 'Produtos de tabaco de nova geração: como avaliar e intervir na prática clínica', busca qualificar profissionais de saúde e promover a disseminação científica sobre o tema.

Detalhes do Evento

O simpósio ocorrerá em 25 de fevereiro, às 09h30, no Anfiteatro Cyro Grossy. Com apoio da Universidade do Alabama em Birmingham e da Secretaria Estadual de Saúde, o evento é gratuito e aberto ao público. A programação completa está disponível no site do evento.

Público-Alvo e Participantes

Destinado a profissionais de saúde, estudantes e interessados no tema, o simpósio contará com palestras de especialistas. Entre eles, Rejane Cristina Teixeira Tabuti da SESA, André Luiz O. da Silva da ANVISA, e Isabel Cristina Scarinci da Universidade do Alabama em Birmingham.

Pesquisa e Intervenções

A pesquisa desenvolvida pela UEL em parceria com a Universidade do Alabama foca na cessação do uso de tabaco entre mulheres. A nova fase do estudo testa um aplicativo para reduzir visitas domiciliares e melhorar as intervenções.

Especificidade de Gênero

O estudo destaca que o uso de nicotina difere entre gêneros, com mulheres apresentando uma ligação mais emocional. Isso justifica a necessidade de estratégias mais eficazes para o público feminino.

Fonte: https://operobal.uel.br

