O sorteio do concurso 2.974 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (19), não teve ganhadores na faixa principal, acumulando o prêmio para o próximo sorteio.

Estimativa de Prêmio

A expectativa é que o prêmio do próximo concurso, agendado para o dia 21 de fevereiro, alcance o valor de R$ 105 milhões, atraindo a atenção de apostadores de todo o país.

Resultados do Último Sorteio

As dezenas sorteadas foram: 03, 10, 12, 19, 37 e 40. Apesar de ninguém ter acertado todas as seis dezenas, 108 apostas acertaram cinco números, cada uma recebendo R$ 27.143,02.

Quadra Premiada

Além disso, 7.587 apostas acertaram quatro números, garantindo um prêmio de R$ 636,88 para cada vencedor.

Próximo Concurso

Os interessados em participar do próximo sorteio podem realizar suas apostas até as 19h do dia do sorteio, em lotéricas ou via internet.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br