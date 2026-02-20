sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Conecte-se com a gente no Instagram

@portalcambe
72,2k Seguidores
Seguir
Cambé
céu limpo
25.4 ° C
25.4 °
25.4 °
73 %
1kmh
0 %
sex
33 °
sáb
32 °
dom
29 °
seg
27 °
ter
23 °
Tudo
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Estado Inicia Construção do Primeiro Hospital de Imbituva com Investimento de R$ 25,6 Milhões

Saúde
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Igor Jacinto /Vice-Governadoria

O Governo do Estado assinou a ordem de serviço para a construção do primeiro hospital em Imbituva, com um investimento total de R$ 25,6 milhões. Desse montante, R$ 12 milhões são provenientes dos cofres estaduais.

Benefícios para a Região

A nova unidade hospitalar promete beneficiar não apenas os moradores de Imbituva, mas também a 4ª Regional de Saúde. Esta região é composta por nove cidades, atendendo uma população total de cerca de 170 mil pessoas.

Impacto na Saúde Local

A construção do hospital representa um avanço significativo no atendimento de saúde local, melhorando o acesso a serviços essenciais para milhares de cidadãos.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br

7
spot_img
Artigo anterior
Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 105 milhões
Próximo artigo
Flamengo é Derrotado pelo Lanús na Recopa Sul-Americana
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares

Quem Somos

O Portal Cambé é um veículo de comunicação digital criado com o objetivo de informar, conectar e valorizar a cidade de Cambé e região. Desde nossa fundação, trabalhamos com responsabilidade, ética e compromisso em levar notícias atualizadas, conteúdos relevantes e informações de interesse público para nossos leitores. Somos apaixonados por Cambé e acreditamos na força da informação como ferramenta de transformação social. Nosso portal traz diariamente conteúdos sobre notícias locais, política, esportes, cultura, serviços, entretenimento e muito mais. 📢 Missão: Levar informação de qualidade, de forma ágil, clara e responsável, contribuindo para o desenvolvimento da nossa comunidade. 👥 Visão: Ser referência em comunicação digital na cidade de Cambé e em toda a região. 💙 Valores: Ética, transparência, imparcialidade, compromisso com a verdade e respeito à nossa audiência. .

Anuncie no Portal Cambé

spot_img
spot_img

Contatos:

spot_img

Nossos Sites:

© Portal Cambé. Todos os Direitos Reservados. - Por Silvio Rodrigues

plugins premium WordPress