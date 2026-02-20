O Governo do Estado assinou a ordem de serviço para a construção do primeiro hospital em Imbituva, com um investimento total de R$ 25,6 milhões. Desse montante, R$ 12 milhões são provenientes dos cofres estaduais.
Benefícios para a Região
A nova unidade hospitalar promete beneficiar não apenas os moradores de Imbituva, mas também a 4ª Regional de Saúde. Esta região é composta por nove cidades, atendendo uma população total de cerca de 170 mil pessoas.
Impacto na Saúde Local
A construção do hospital representa um avanço significativo no atendimento de saúde local, melhorando o acesso a serviços essenciais para milhares de cidadãos.
