sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Flamengo é Derrotado pelo Lanús na Recopa Sul-Americana

Esportes
Redação Portal Cambé
1 min.read
© Reuters/Rodrigo Valle/Direitos Reservados

Na noite desta quinta-feira (19), o Flamengo enfrentou o Lanús no estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, na abertura da Recopa Sul-Americana e saiu em desvantagem no confronto ao ser derrotado por 1 a 0. A competição reúne o atual campeão da Copa Libertadores e o vencedor da última edição da Copa Sul-Americana.

Desempenho das Equipes

O Flamengo, sob o comando do técnico Filipe Luís, adotou uma formação tática diferente, mas teve dificuldades para criar jogadas ofensivas, especialmente pela ausência de um centroavante titular. Jogadores como Giorgian de Arrascaeta, Lucas Paquetá e Jorge Carrascal foram escalados para articular as ações, mas o time carioca não conseguiu ameaçar o adversário.

Por outro lado, o Lanús, liderado pelo técnico Mauricio Pellegrino, apostou na determinação de seus jogadores para superar a diferença técnica. A equipe argentina foi eficaz em criar oportunidades desde o início, chegando a marcar um gol logo aos 10 minutos, anulado por impedimento.

Gol Decisivo

A insistência do Lanús foi recompensada aos 31 minutos do segundo tempo, quando o atacante Castillo, após duas tentativas anuladas, marcou de cabeça, garantindo a vitória por 1 a 0 e uma vantagem importante para o jogo de volta.

Próximo Confronto

O Flamengo terá a chance de reverter o resultado na próxima quinta-feira (26) no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília. Para conquistar o título no tempo regulamentar, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença. Caso vença por apenas um gol, a decisão irá para os pênaltis.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

6
