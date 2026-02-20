sexta-feira, fevereiro 20, 2026

Desfile de Escolas de Samba Mirins Anima a Marquês de Sapucaí

© Tânia Rêgo/Agência Brasil

Na sexta-feira, a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, será palco do desfile de 12 escolas de samba mirins, que começa às 17h. Este evento é uma prévia do Sábado das Campeãs do Grupo Especial e destaca a importância das agremiações infantis no cenário do carnaval carioca.

Abertura e Ordem dos Desfiles

A escola Infantes do Lins, conhecida por seus projetos sociais no bairro do Lins de Vasconcelos, abrirá o desfile. As escolas mirins seguintes são Herdeiros da Vila, Pimpolhos da Grande Rio, Tijuquinha do Borel, Estrelinha da Mocidade, Mangueira do Amanhã, Aprendizes do Salgueiro, Sonho do Beija-Flor, Filhos da Águia, Crias Imperatriz, Netinhos do Tuiuti e Virando Esperança.

Parcerias com Escolas do Grupo Especial

Muitas das escolas mirins são extensões das tradicionais escolas de samba do Grupo Especial. Por exemplo, Herdeiros da Vila está ligada à Vila Isabel, e Pimpolhos da Grande Rio faz parte da escola de Duque de Caxias. Essa ligação fortalece a formação artística de crianças e adolescentes no samba.

Impacto no Trânsito

A CET-Rio implementará uma operação especial para minimizar os efeitos no trânsito da região central do Rio. As interdições ao redor do Sambódromo começam às 11h de sexta-feira, afetando a Avenida Presidente Vargas e outras vias próximas. A partir das 15h, novas interdições ocorrerão, incluindo a Avenida Salvador de Sá e ruas adjacentes.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

