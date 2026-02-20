A rodovia PR-364, que dá acesso ao município de Goioxim, passou por importantes melhorias recentemente. Com a instalação de uma nova camada de asfalto e sinalização horizontal, a estrada agora oferece mais segurança e conforto aos motoristas.

Programa de Manutenção e Conservação

Essas obras fazem parte de um programa estadual voltado para a manutenção e conservação das rodovias. O objetivo é garantir que as estradas estejam em boas condições, facilitando o tráfego e prevenindo acidentes.

Impacto para a Comunidade

A melhoria na PR-364 é vista como um avanço significativo para a comunidade local, pois não só melhora o transporte de pessoas e mercadorias, como também impulsiona o desenvolvimento econômico da região.

