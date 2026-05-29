TV Brasil transmite final do Brasileirão Feminino Sub-20 entre Flamengo e São Paulo

A TV Brasil exibe nesta sexta-feira (29), a partir das 20h45, o jogo de volta da final do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20, entre Flamengo e São Paulo. A partida acontece no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e define o campeão da edição 2026 da competição.

O Flamengo chega ao confronto com vantagem, após vencer o primeiro jogo por 1 a 0 na Arena Inamar, em Diadema (SP). Com esse resultado, a equipe carioca conquista o título em caso de empate. Já o São Paulo precisa vencer por dois gols de diferença para ficar com a taça. Se vencer por um gol, a decisão será nos pênaltis.

A transmissão faz parte da iniciativa da TV Brasil de fortalecer a visibilidade do futebol feminino no país. A emissora pública mantém, pelo terceiro ano consecutivo, a cobertura dos principais campeonatos femininos, incluindo as finais das Séries A2 e A3, além das decisões de base, como o Brasileirão Feminino Sub-17.

O time de transmissão é composto por profissionais mulheres, com Luciana Zogaib na narração, Brenda Balbi e Rachel Motta nos comentários, e Marília Arrigoni e Verônica Dalcanal na reportagem.

O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20 de 2026 conta com 24 equipes de diferentes estados, divididas em seis grupos. A competição ocorre de março a maio, com fases de grupos, quartas de final, semifinais e finais em jogos de ida e volta.

Os torcedores podem acompanhar a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura, parabólica e também pelo aplicativo TV Brasil Play, disponível gratuitamente para Android e iOS. A transmissão ao vivo também está disponível pela WebTV e nas redes sociais da emissora.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br