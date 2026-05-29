Home / Destaques / Candidata do PV em Cambé relata cobrança após prestação de contas das eleições

Candidata do PV em Cambé relata cobrança após prestação de contas das eleições

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 29 de maio de 2026 10:09
Imagem ilustrativa sobre: Candidata do PV em Cambé relata cobrança após prestação de contas das eleições

Imagem ilustrativa gerada por inteligência artificial.

Uma candidata a vereadora pelo Partido Verde, em Cambé, procurou a redação do Portal Cambé para relatar uma situação envolvendo a prestação de contas da campanha eleitoral passada. Segundo ela, mesmo após ter enviado a documentação ao partido e encerrado a conta bancária da campanha, recebeu uma notificação informando a existência de uma dívida com a União.

A candidata Marli afirmou que recebeu R$ 1 mil do partido durante o período eleitoral e que utilizou o valor para o pagamento de pessoas que trabalharam na campanha, especialmente na distribuição de materiais. De acordo com o relato, os comprovantes das movimentações, incluindo transferências via Pix e extrato bancário, teriam sido encaminhados ao presidente do PV em Cambé, Jorge Teodoro.

Segundo Marli, após o envio dos documentos, ela foi informada de que a situação estaria regularizada. No entanto, posteriormente, recebeu uma notificação apontando uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 mil, relacionada à falta ou rejeição da prestação de contas da campanha.

A candidata afirmou considerar injusta a cobrança, pois, segundo ela, a documentação foi entregue ao partido dentro do que havia sido solicitado. Marli também relatou preocupação com a possibilidade de bloqueio de valores em suas contas, já que depende do próprio trabalho para sua subsistência.

Ainda conforme o relato, outra candidata também teria enfrentado situação semelhante, mas não se manifestou publicamente até o momento.

O Portal Cambé entrou em contato com Jorge Teodoro, presidente do PV em Cambé. De acordo com ele, houve uma rejeição de contas no processo eleitoral, mas o partido estaria tratando da situação. Jorge informou ainda que haveria prazo até o dia 7 do próximo mês para que a pendência fosse resolvida e afirmou que nenhum candidato do partido ficaria no prejuízo.

A campanha citada ocorreu em uma federação envolvendo o PV e o PT em Cambé. Segundo Marli, ela também tentou contato com integrantes ligados à federação, mas não teria recebido retorno efetivo sobre o caso.

O Portal Cambé seguirá acompanhando a situação e poderá atualizar a reportagem conforme novos posicionamentos ou desdobramentos sejam apresentados pelas partes envolvidas.

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Posts Relacionados

Patrulha Rural de Cambé apreende duas armas e prende homem na Est ...
1 de junho de 2026
PADO e Prefeitura de Cambé realizam plantio de 70 árvores no Parq ...
1 de junho de 2026
Treinão noturno reúne mais de 150 participantes em Cambé
1 de junho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress