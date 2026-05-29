Candidata do PV em Cambé relata cobrança após prestação de contas das eleições

Uma candidata a vereadora pelo Partido Verde, em Cambé, procurou a redação do Portal Cambé para relatar uma situação envolvendo a prestação de contas da campanha eleitoral passada. Segundo ela, mesmo após ter enviado a documentação ao partido e encerrado a conta bancária da campanha, recebeu uma notificação informando a existência de uma dívida com a União.

A candidata Marli afirmou que recebeu R$ 1 mil do partido durante o período eleitoral e que utilizou o valor para o pagamento de pessoas que trabalharam na campanha, especialmente na distribuição de materiais. De acordo com o relato, os comprovantes das movimentações, incluindo transferências via Pix e extrato bancário, teriam sido encaminhados ao presidente do PV em Cambé, Jorge Teodoro.

Segundo Marli, após o envio dos documentos, ela foi informada de que a situação estaria regularizada. No entanto, posteriormente, recebeu uma notificação apontando uma dívida de aproximadamente R$ 1,2 mil, relacionada à falta ou rejeição da prestação de contas da campanha.

A candidata afirmou considerar injusta a cobrança, pois, segundo ela, a documentação foi entregue ao partido dentro do que havia sido solicitado. Marli também relatou preocupação com a possibilidade de bloqueio de valores em suas contas, já que depende do próprio trabalho para sua subsistência.

Ainda conforme o relato, outra candidata também teria enfrentado situação semelhante, mas não se manifestou publicamente até o momento.

O Portal Cambé entrou em contato com Jorge Teodoro, presidente do PV em Cambé. De acordo com ele, houve uma rejeição de contas no processo eleitoral, mas o partido estaria tratando da situação. Jorge informou ainda que haveria prazo até o dia 7 do próximo mês para que a pendência fosse resolvida e afirmou que nenhum candidato do partido ficaria no prejuízo.

A campanha citada ocorreu em uma federação envolvendo o PV e o PT em Cambé. Segundo Marli, ela também tentou contato com integrantes ligados à federação, mas não teria recebido retorno efetivo sobre o caso.

O Portal Cambé seguirá acompanhando a situação e poderá atualizar a reportagem conforme novos posicionamentos ou desdobramentos sejam apresentados pelas partes envolvidas.