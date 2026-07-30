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MOTOCICLISTA FICA FERIDO EM COLISÃO NA BR-369, EM CAMBÉ 🏍️🚑

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de julho de 2026 22:54

Um motociclista de 34 anos ficou ferido após uma colisão envolvendo uma Honda CG 150 Titan e um Chevrolet Onix Plus na noite desta quinta-feira (30), na BR-369, em Cambé.

O acidente foi registrado por volta das 19h, nas proximidades do número 160 da Rodovia Mello Peixoto, em um trecho de grande movimento, especialmente durante o horário de pico.

Elton Fornaro, bombeiro civil que passava pelo local, foi o primeiro a prestar atendimento. Segundo ele, no início do socorro, o motociclista estava inconsciente. A vítima recebeu os primeiros cuidados até a chegada das equipes de emergência.

Quando os socorristas do Corpo de Bombeiros realizaram a avaliação, o homem já estava consciente, orientado e com quadro considerado estável, porém permanecia deitado sobre a pista. Ele foi atendido ainda no local, imobilizado em prancha e levado para o interior da ambulância.

O motociclista apresentava ferimentos considerados moderados e foi encaminhado à Santa Casa de Cambé para exames e uma avaliação médica mais detalhada.

A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local, auxiliando no atendimento e na sinalização da rodovia.

De acordo com as informações apuradas, a motocicleta teria atingido a traseira do automóvel. Os ocupantes do Onix não sofreram ferimentos, mas ficaram nervosos e abalados com a colisão.

O acidente ocorreu próximo a um radar, em um trecho onde os veículos costumam reduzir a velocidade. Conforme relatado no local, o trânsito intenso e a falta de atenção dos condutores podem contribuir para colisões, principalmente durante os horários de maior movimento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

📲 Acompanhe o Portal Cambé para mais informações.

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