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Campanha oferece teste de paternidade gratuito no metrô do Rio nesta sexta-feira

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de julho de 2026 17:16

Nesta sexta-feira (31), a estação Carioca do MetrôRio, no centro da cidade, será palco da campanha “Meu Pai Tem Nome”, promovida pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ). A ação acontece das 9h às 15h, no mezanino do Acesso B (Avenida Chile), e oferece exames de DNA e orientação jurídica gratuita para quem busca reconhecimento de paternidade ou maternidade.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição prévia. Para participar, basta levar documento de identidade, CPF e comprovante de residência atualizado. Caso o objetivo seja o reconhecimento de filiação, é necessário apresentar a certidão de nascimento ou a Declaração de Nascido Vivo (DNV). Em situações específicas, a certidão de óbito do suposto pai ou mãe também pode ser solicitada.

Segundo a Defensora Pública Larissa Davidovich, o exame de DNA é simples, rápido e praticamente indolor, além de ser uma oportunidade para quem não tem condições financeiras de arcar com o custo do procedimento.

A campanha também oferece atendimento para quem deseja realizar o reconhecimento voluntário de paternidade ou maternidade, seja por vínculo biológico ou socioafetivo. Todos os envolvidos devem estar presentes para a coleta do material genético.

Os resultados dos exames realizados nesta etapa serão entregues no Dia D da campanha, marcado para 15 de agosto, no Estádio de São Januário.

A iniciativa faz parte de uma mobilização nacional coordenada pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), que visa garantir o acesso gratuito ao reconhecimento de filiação e assegurar direitos como pensão alimentícia, herança, benefícios previdenciários, acesso ao histórico de saúde familiar e o fortalecimento dos laços familiares.

Dados do Portal da Transparência do Registro Civil mostram que, em 2025, 173.112 crianças foram registradas sem o nome do pai no país, o que representa 6,9% dos nascimentos. No Rio de Janeiro, esse índice chega a 7,77%, com 12.883 registros sem o nome paterno.

A campanha seguirá percorrendo outros locais do estado nos próximos meses, com novas datas a serem divulgadas pela Defensoria Pública.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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