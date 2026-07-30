Ventos fortes causam estragos e deixam cidades do RJ em alerta

Ventos intensos atingiram diversas cidades do estado do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (29), provocando danos principalmente na Costa Verde e na região serrana. Em Angra dos Reis, rajadas chegaram a 104 km/h, derrubando árvores em vários pontos e atingindo um veículo. A prefeitura informou que equipes trabalham na desobstrução de vias e no atendimento de ocorrências.

Na praia de Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, um pescador desapareceu após a embarcação em que estava virar devido à força do vento. O Corpo de Bombeiros realiza buscas na região. O município permanece em estado de alerta, com aviso meteorológico válido até as 23h59.

Em Mangaratiba, a ventania causou prejuízos à rede elétrica, deixando bairros sem energia. Moradores também relataram quedas de galhos de árvores. Não há, até o momento, informações sobre o número de imóveis afetados ou previsão de restabelecimento do serviço. Em razão dos ventos, embarcações de pesca e lanchas de turismo retornaram ao porto.

Já em Itaguaí, moradores relataram quedas de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. As autoridades orientam a população a evitar áreas com risco de queda de árvores e fios, além de acompanhar os comunicados oficiais sobre as condições do tempo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br