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Escola de Governo de Londrina oferece ciclo gratuito sobre contratações públicas

EGL de Londrina promove ciclo gratuito online sobre gestão estratégica de contratações públicas, com certificação e inscrições abertas até outubro.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Escola de Governo de Londrina (EGL) iniciou o “Ciclo de Formação – Gestão Estratégica de Contratações Públicas”, com palestras gratuitas transmitidas online às segundas e sextas-feiras, sempre às 10h. A programação é aberta ao público e segue até 9 de outubro, com certificação para quem se inscrever previamente pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

O ciclo foi desenvolvido a partir de pedidos de servidores e secretários municipais e abordará temas como planejamento das contratações públicas, etapas internas das licitações e execução contratual. Outros tópicos incluem contratações diretas, credenciamento, alterações contratuais, atuação da Procuradoria-Geral do Município (PGM), governança e controle interno, sempre com foco na Lei nº 14.133/2021.

A primeira palestra acontece nesta sexta-feira (21), às 10h, e discutirá a fase interna das licitações e como estruturar uma contratação pública. O servidor Erik Bergamo, da Diretoria de Gestão e Licitação e Contratos (DGLC), será o responsável por conduzir o tema, destacando a importância do planejamento e da elaboração adequada dos documentos necessários para orientar as contratações.

De acordo com Bergamo, preparar corretamente os documentos na fase de planejamento é fundamental para garantir contratações eficientes e alinhadas às necessidades da administração. Isso contribui para o sucesso dos contratos e previne atrasos e problemas na execução.

As próximas palestras estão marcadas para os dias 24 e 28 de agosto, com foco em pesquisa de mercado e formação de preços. Todo o conteúdo será disponibilizado no canal da EGL no YouTube e ficará gravado para acesso posterior. Para receber o certificado, é necessário se inscrever previamente em cada palestra e assinar a lista de presença.

A programação completa, com temas, palestrantes e links para inscrição, está disponível online. Para mais informações, a Escola de Governo atende pelo telefone (43) 3372-4567 ou pelo e-mail atendimentoavapml@gmail.com.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#certificação#contratações públicas#EGL#evento online#formação#Gestão Pública#licitação#londrina
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