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Candidatos à Presidência apresentam propostas e cumprem agendas em diferentes regiões do país

Candidatos à Presidência cumprem agendas pelo Brasil e apresentam propostas para educação, saúde, segurança e transporte nesta quarta-feira (19).

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Na quarta-feira (19), os candidatos à Presidência da República cumpriram agendas em diversas cidades brasileiras, destacando temas como educação, segurança, saúde e infraestrutura.

Hertz Dias, do PSTU, esteve em Juiz de Fora (MG), onde se reuniu com apoiadores e participou da assembleia dos trabalhadores da educação municipal. O candidato defendeu a valorização dos profissionais da educação, mais investimentos públicos e um sistema educacional que ofereça igualdade de oportunidades para todos os estudantes.

Renan Santos, do Missão, fez campanha em João Pessoa (PB). Ele acompanhou a retirada de câmeras instaladas por uma facção criminosa e afirmou que, se eleito, combaterá organizações criminosas para garantir a segurança dos moradores e impedir o domínio de territórios pelo crime.

Romeu Zema, do Novo, visitou a zona leste de São Paulo, onde conversou com eleitores e esteve na Feira de Guaianases. Em entrevista a jornalistas, criticou a alta dos preços dos alimentos e defendeu a redução dos gastos públicos.

Ronaldo Caiado, do PSD, participou do 4º Congresso das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, em Brasília. Ele propôs o uso da inteligência artificial para agilizar o atendimento no SUS, com prontuários médicos digitais e agendamento virtual. No 11º Fórum CNT de Debates, Caiado destacou a necessidade de investir em ferrovias e hidrovias para melhorar a infraestrutura de transporte do país.

Os candidatos Augusto Cury (Avante), Clariana Barão (DC), Edmilson Costa (PCB), Flávio Bolsonaro (PL), Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Pablo Marçal (PRTB), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP) e Wilson Grassi (Democrata) não tiveram compromissos públicos divulgados nesta quarta-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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