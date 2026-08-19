Justiça mantém prisão preventiva de empresário acusado de agredir esposa em SP

A Justiça de São Paulo decidiu manter a prisão preventiva do empresário Ivo Vel Kos, de 48 anos, acusado de agredir a esposa na zona oeste da capital. O caso ocorreu na noite do dia 14, após uma discussão durante o retorno de um jantar no bairro Pinheiros.

Segundo informações do Ministério Público de São Paulo (MPSP), o empresário teria desferido socos no rosto e no corpo da esposa, a cirurgiã-dentista Giulia Falcão, ainda dentro do carro. Ao chegarem em casa, as agressões teriam continuado, incluindo golpes com um taco de beisebol na mão da vítima e ameaças com um dispositivo de choque elétrico.

A vítima relatou que, ao tentar pedir socorro pelo celular, teve o aparelho tomado pelo acusado. Ela também foi ameaçada de morte caso deixasse o imóvel. Giulia conseguiu fugir e pedir ajuda aos vizinhos, que acionaram a Polícia Militar.

O laudo do exame de corpo de delito confirmou lesões leves, como edemas e hematomas no rosto, olhos, nariz e na mão direita da vítima. O MPSP destacou que, além do depoimento da vítima, a denúncia se baseou nos laudos periciais, no relato dos policiais e na admissão do próprio acusado sobre a agressão.

De acordo com a promotoria, a cirurgiã-dentista afirmou que já havia histórico de agressões, ameaças, controle e episódios de violência física, como enforcamento e sufocamento.

Diante do risco à integridade da vítima, a Justiça concedeu medidas protetivas de urgência, proibindo o empresário de se aproximar ou manter contato com Giulia por qualquer meio e determinando distância mínima de 300 metros da vítima, de sua residência, local de trabalho e familiares.

A decisão judicial também garantiu o retorno da vítima à residência, após familiares do acusado trocarem as fechaduras do imóvel, impedindo o acesso da dentista. O carro e os pertences de Giulia permaneciam na casa.

O pedido da defesa para converter a prisão preventiva em domiciliar foi negado, pois a documentação apresentada não comprovou condição de saúde que justificasse a substituição da prisão, conforme informou o MPSP.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br