Eleições 2026 têm recorde de candidaturas indígenas no Brasil

O Brasil registrou um marco histórico nas Eleições 2026 com o maior número de candidaturas indígenas já contabilizado desde 2014, segundo levantamento da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Ao todo, 191 candidatos que se autodeclaram indígenas solicitaram registro ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), representando quase 1% do total de 20.506 candidaturas.

O crescimento é notável em comparação com as eleições anteriores. Em 2022, foram 186 candidaturas indígenas, enquanto em 2014, esse número era de 85, mostrando um aumento de quase 125% em 12 anos. Para a Apib, esse avanço reflete a crescente mobilização dos povos originários em busca de representatividade política.

Os candidatos indígenas estão distribuídos em 26 estados brasileiros e representam 64 etnias diferentes. A maior concentração está na Amazônia Legal, com 80 candidaturas, seguida pelas regiões Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Entre as etnias, os Macuxi lideram com 13 candidatos, seguidos pelos Guarani Kaiowá, Guaraní, Munduruku, Mura, Terena, Tupinambá e Wapichana.

Os cargos mais disputados pelos indígenas são de deputado estadual (99 candidaturas) e deputado federal (75). Há ainda registros para senador, governador, deputado distrital, suplentes e vice-governador.

As mulheres indígenas também marcam presença significativa. Apesar de uma leve redução em relação a 2022, elas representam 44% das candidaturas indígenas, superando a média nacional feminina entre todos os candidatos, que é de 35%. O número de mulheres indígenas candidatas cresceu cerca de 190% desde 2014.

Segundo a Apib, 54 candidaturas contam com apoio direto de organizações indígenas regionais, integrando um projeto coletivo que busca fortalecer a participação dos povos originários nos processos decisórios do país. O movimento destaca a importância de colocar os territórios indígenas no centro das discussões políticas nacionais.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br