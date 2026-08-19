quarta-feira, 19 de agosto de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Governo busca apoio no Congresso para extinguir taxa de importação de até US$ 50 TSE restringe algoritmos de redes sociais para evitar favorecimento eleitoral Contran implementa pré-teste em novas regras da Lei Seca; veja o que muda Internações por SRAG permanecem estáveis em Londrina, aponta boletim da Saúde Vereadores de Cambé solicitam melhorias em infraestrutura, saúde e segurança nos bairros
Ver últimas
Brasil

Governo busca apoio no Congresso para extinguir taxa de importação de até US$ 50

Governo intensifica articulação no Congresso para aprovar isenção do imposto sobre compras internacionais de até US$ 50.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
BrasilDestaques
Compartilhe

O governo federal vai intensificar as articulações no Congresso Nacional, na próxima semana, para tentar aprovar a medida provisória que elimina a chamada ‘taxa das blusinhas’. A proposta prevê a isenção do imposto de importação de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50 realizadas pela internet.

O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante o Fórum Saúde, em Brasília. Segundo ele, o objetivo é mobilizar a base parlamentar e garantir a instalação da comissão mista responsável pela análise da medida provisória.

Na semana anterior, a formação da comissão foi adiada devido à falta de autorização do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Caso não seja aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado até 8 de setembro, a medida provisória perderá a validade.

O governo já solicitou formalmente a instalação do colegiado, buscando avançar com o texto e garantir a isenção para compras internacionais de pequeno valor.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#compras internacionais#Congresso Nacional#Dario Durigan#GOVERNO FEDERAL#IMPORTAÇÃO#isenção de imposto#MEDIDA PROVISÓRIA#taxa das blusinhas
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress