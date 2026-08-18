Hortência é indicada ao prêmio de maior atleta da história dos Mundiais de Basquete

A ex-jogadora Hortência, campeã mundial de basquete com a seleção brasileira em 1994, foi indicada ao prêmio de maior atleta da história das Copas do Mundo, promovido pela Federação Internacional de Basquete (Fiba). Ela é a única representante do Brasil entre as nove finalistas.
A votação popular foi aberta nesta terça-feira (18) no site oficial do próximo Mundial, que será realizado na Alemanha a partir de 4 de setembro. Hortência teve papel fundamental na conquista do título inédito de 1994, na Austrália, quando o Brasil venceu a China na final por 96 a 87. Ao lado de Magic Paula e Janeth, formou o famoso “trio de ouro” da seleção feminina.
Na semifinal daquele Mundial, o Brasil superou os Estados Unidos em uma partida histórica, vencendo por 110 a 107. Hortência foi a principal pontuadora do jogo, com 32 pontos, seguida por Magic Paula (29) e Janeth (22).
Além do título mundial, Hortência também participou de outras quatro edições da Copa do Mundo e foi a maior pontuadora dos torneios de 1979, 1983 e 1990. Em 1990, na Malásia, ela estabeleceu o recorde de maior média de pontos por partida (31,5), marca que permanece até hoje.
O trio de Hortência, Magic Paula e Janeth também conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, levando o Brasil ao pódio olímpico pela primeira vez no basquete feminino.
Esta é a segunda vez que a Fiba realiza a votação para eleger a maior jogadora da história dos Mundiais. Em 2018, Hortência já havia conquistado o título com 85% dos votos.
Além de Hortência, estão na disputa atletas como Lauren Jackson (Austrália), Uljana Semjonova (Letônia), Sue Bird (Estados Unidos), Penny Taylor (Austrália), Diana Taurasi (Estados Unidos), Lisa Leslie (Estados Unidos), Maya Moore (Estados Unidos) e Breanna Stewart (Estados Unidos).
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br