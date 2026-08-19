Ginastas de Londrina conquistam ouros inéditos para o Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica

A Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica fez história no Campeonato Mundial realizado em Frankfurt, Alemanha, ao conquistar duas medalhas de ouro inéditas e uma de bronze. Entre as integrantes da equipe estão a treinadora Camila Ferezin e a coreógrafa Bruna Marttins, ambas naturais de Londrina, além das atletas Nicole Pircio e Julia Kurunczi, que representam a Associação Desportiva e Recreativa (ADR) da Unopar.

O time brasileiro, formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha, Mariane Gonçalves e Julia Kurunczi, superou seleções tradicionais nas finais de conjunto simples (cinco bolas) e conjunto misto (três arcos e dois pares de maças), alcançando a nota de 29,450 em ambas as categorias e deixando para trás equipes como Espanha e Bulgária.

Além dos ouros, o Brasil garantiu o bronze no conjunto geral e assegurou vaga antecipada para os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O feito é resultado de um trabalho de longo prazo iniciado há 15 anos, quando Camila Ferezin assumiu o comando da seleção, que na época ocupava apenas a 26ª posição no ranking internacional.

O sucesso da equipe reflete o fortalecimento do trabalho de base em clubes como a ADR Unopar, de Londrina, que formou duas das campeãs mundiais. O clube conta com apoio da Prefeitura de Londrina, por meio do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (Feipe), administrado pela Fundação de Esportes de Londrina (FEL).

As atletas destacaram o impacto social da conquista, ressaltando a importância de inspirar novas gerações no esporte. A vitória representa um marco para a ginástica rítmica brasileira e reforça o potencial do esporte nacional no cenário mundial.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br