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Homem com mandado por furto e roubo é preso em Cambé

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Suspeito tentou esconder o rosto ao perceber a aproximação de uma viatura da Patrulha Rural no Jardim Vitória

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Patrulha Rural Comunitária da Polícia Militar neste sábado, 5 de setembro, no Jardim Vitória, em Cambé. Segundo a PM, a equipe chegou até o suspeito após perceber uma mudança de comportamento durante o patrulhamento pelo bairro.

Os policiais estavam em deslocamento por uma via pública quando avistaram o homem. Ao perceber a presença da viatura, ele teria virado o corpo e tentado esconder o rosto, atitude que chamou a atenção da equipe.

Consulta apontou mandado de prisão em vigor

Diante da suspeita, os policiais realizaram a abordagem e consultaram os dados do homem no sistema policial. Durante a verificação, foi localizado um mandado de prisão em vigor, expedido pela Vara de Execuções Penais de Londrina.

Conforme o boletim da Polícia Militar, a ordem judicial está relacionada aos crimes previstos nos artigos 155, referente a furto, e 157, referente a roubo, do Código Penal.

Ainda segundo a corporação, o homem possui mais de nove anos de pena restante a cumprir. A identidade completa dele não foi divulgada, sendo informado apenas que o nome começa com a letra “M”.

Homem foi levado para a Cadeia Pública de Cambé

Após a confirmação do mandado, a equipe deu voz de prisão e conduziu o homem até a Cadeia Pública de Cambé, onde ele permaneceu à disposição da Justiça.

A ocorrência terminou com um homem maior de idade preso. Não houve informação sobre tentativa de fuga, resistência ou apreensão de objetos ilícitos durante a abordagem.

Prisão ocorreu após confirmação da ordem judicial

A Polícia Militar esclareceu que a mudança de comportamento motivou a abordagem, mas a prisão ocorreu após a consulta confirmar a existência do mandado judicial.

A corporação não informou há quanto tempo o homem era procurado nem onde ocorreram os crimes relacionados à condenação. O caso segue sob responsabilidade do sistema de execução penal.

A população pode comunicar situações suspeitas pelo 190, pelo aplicativo 190 PR ou de maneira anônima pelo telefone 181. Emergências envolvendo o Corpo de Bombeiros devem ser informadas pelo 193.

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