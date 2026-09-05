Flamengo enfrenta São Paulo nas semifinais do Brasileirão Feminino; Bahia faz história

O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 já tem um dos duelos das semifinais definidos: Flamengo e São Paulo vão se enfrentar por uma vaga na grande final. As equipes garantiram a classificação após jogos disputados neste fim de semana.

O Flamengo conquistou a vaga ao empatar em 2 a 2 com a Ferroviária, em Araraquara (SP), mesmo jogando parte do segundo tempo com uma jogadora a menos. O time carioca, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0 no Rio de Janeiro, volta às semifinais após cinco anos. Fabi Simões e Jucinara marcaram para o Flamengo, enquanto Thayslane e Dos Santos fizeram os gols da Ferroviária.

No outro confronto, o São Paulo superou o Grêmio por 2 a 0 em Campinas (SP), com gols de Giovanna Crivelari e Vi Amaral no fim do segundo tempo. O time paulista, dono da melhor campanha da primeira fase, terá a vantagem do mando de campo no jogo de volta contra o Flamengo.

O Bahia também fez história ao garantir vaga inédita nas semifinais. A equipe baiana venceu o Palmeiras nos pênaltis por 5 a 4, após empate por 1 a 1 no tempo normal, na Arena Barueri. A goleira Yanne foi decisiva ao defender cobranças tanto no jogo de ida quanto na disputa de pênaltis. O Bahia aguarda o vencedor de Corinthians e Cruzeiro, que decidem a última vaga nesta segunda-feira (7).

Os confrontos das semifinais prometem grandes emoções e já movimentam a torcida do futebol feminino brasileiro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br