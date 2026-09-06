Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às oitavas de final do US Open em Nova York

A tenista paulista Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, garantiu vaga nas oitavas de final do torneio de duplas femininas do US Open, realizado em Nova York. A dupla venceu a italiana Sara Errani e a austríaca Lilli Tagger por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em partida disputada na noite de sábado (5).

Stefani, atualmente quarta colocada no ranking da WTA, e Dabrowski, terceira do mundo, aguardam a definição das adversárias da próxima fase, que sairão do confronto entre Fanny Stollar e Asia Muhammad contra Eri Hozumi e Andreja Klepac, marcado para domingo (6).

Em 2026, Stefani e Dabrowski já conquistaram três títulos de duplas em etapas da WTA, além de terem alcançado semifinais no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e o vice-campeonato em Wimbledon. O desempenho da dupla já garantiu a participação no WTA Finals, que acontecerá em Indian Wells, nos Estados Unidos, em novembro.

No masculino, Marcelo Demoliner e Rey Ho foram eliminados pelos norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. Já Marcelo Melo, ao lado do australiano John Peers, segue na disputa após vencer na estreia e aguarda o próximo desafio na segunda rodada.

Outros brasileiros, como Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli, também participaram do torneio, mas não avançaram para as próximas fases.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br