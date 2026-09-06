domingo, 6 de setembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às oitavas de final do US Open em Nova York Flamengo enfrenta São Paulo nas semifinais do Brasileirão Feminino; Bahia faz história Homem com mandado por furto e roubo é preso em Cambé Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias internado no Rio TV Brasil exibe decisão entre Itabirito e Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino A2 neste domingo
Ver últimas
Esportes

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às oitavas de final do US Open em Nova York

Luisa Stefani e Gabriela Dabrowski avançam às oitavas do US Open após vitória em Nova York. Confira os próximos desafios dos brasileiros no torneio.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
Editorias
Esportes
Compartilhe

A tenista paulista Luisa Stefani, ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, garantiu vaga nas oitavas de final do torneio de duplas femininas do US Open, realizado em Nova York. A dupla venceu a italiana Sara Errani e a austríaca Lilli Tagger por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, em partida disputada na noite de sábado (5).

Stefani, atualmente quarta colocada no ranking da WTA, e Dabrowski, terceira do mundo, aguardam a definição das adversárias da próxima fase, que sairão do confronto entre Fanny Stollar e Asia Muhammad contra Eri Hozumi e Andreja Klepac, marcado para domingo (6).

Em 2026, Stefani e Dabrowski já conquistaram três títulos de duplas em etapas da WTA, além de terem alcançado semifinais no Aberto da Austrália e em Roland Garros, e o vice-campeonato em Wimbledon. O desempenho da dupla já garantiu a participação no WTA Finals, que acontecerá em Indian Wells, nos Estados Unidos, em novembro.

No masculino, Marcelo Demoliner e Rey Ho foram eliminados pelos norte-americanos Nathaniel Lammons e Jackson Withrow. Já Marcelo Melo, ao lado do australiano John Peers, segue na disputa após vencer na estreia e aguarda o próximo desafio na segunda rodada.

Outros brasileiros, como Rafael Matos, Orlando Luz e Fernando Romboli, também participaram do torneio, mas não avançaram para as próximas fases.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#Brasil#duplas femininas#esporte#Gabriela Dabrowski#Grand Slam#Luisa Stefani#Tênis#US Open
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress