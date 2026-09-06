Mirassol vence Coritiba e mantém Vasco e Internacional no Z-4 do Brasileirão

O Mirassol conquistou uma importante vitória neste domingo (6) ao bater o Coritiba por 2 a 1, no estádio Couto Pereira, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe paulista chegou a 28 pontos e permanece na 16ª posição, fora da zona de rebaixamento, enquanto Vasco e Internacional seguem no Z-4.
O Coritiba abriu o placar aos 15 minutos do segundo tempo, com Pedro Rocha desviando chute de Fabinho. O empate do Mirassol veio logo depois, aos 18 minutos, quando Gustavo Mosquito completou para o gol após chute de Igor Formiga. O time paulista virou o jogo aos 38 minutos, com Bruno Santos recebendo passe de Igor Formiga e finalizando no canto do goleiro Pedro Morisco.
O Coritiba ainda chegou a balançar as redes com Felipe Jonatan, mas o gol foi anulado por impedimento identificado pelo VAR. Nos acréscimos, o árbitro chegou a marcar pênalti para o Coxa, porém, após revisão, anulou a decisão ao constatar que Rodrigo Moledo caiu sozinho após se chocar com um companheiro de equipe.
Com o triunfo, o Mirassol respira fora do Z-4, enquanto o Vasco, que perdeu para o Fluminense no sábado (5), e o Internacional, que ainda joga nesta rodada, permanecem na zona de rebaixamento. O Internacional pode igualar a pontuação do Mirassol, mas só ultrapassa o Vasco caso pontue diante do Santos, devido ao critério de vitórias.
O Coritiba, por sua vez, permanece com 37 pontos e perde a chance de se aproximar do grupo que briga por vaga na Libertadores. O Bahia, em quinto, é o último do G-5, com 43 pontos.
No sábado, o Fluminense venceu o Vasco por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Lucho Acosta, se mantendo na quarta posição com 45 pontos. O São Paulo também saiu vitorioso, derrotando o Atlético-MG por 2 a 0 no Morumbis, e chegou a 33 pontos na tabela.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br