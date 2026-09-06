Candidatos à Presidência intensificam agendas de campanha pelo Brasil no fim de semana

Os candidatos à Presidência da República movimentaram diferentes regiões do país durante o último fim de semana, realizando atividades como caminhadas, entrevistas, visitas a feiras e eventos políticos.

Augusto Cury (Avante) esteve em Araçatuba (SP), onde visitou o camelódromo, participou de carreata e destacou a necessidade de modernizar o SUS e investir em telemedicina. O candidato também tirou fotos com eleitores e autografou livros antes de retornar a Ribeirão Preto.

Clariana Barão (DC) concedeu entrevista ao Jornal News SBT no sábado, enquanto Edmilson Costa (PCB) cumpriu agenda da secretaria-geral do partido em Lisboa.

Flávio Bolsonaro (PL) visitou Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, em presídio de Ponta Grossa (PR), e defendeu a criação de 500 mil novas vagas em presídios, além de propor mudanças na legislação para classificar facções criminosas como grupos terroristas.

Hertz Dias (PSTU) realizou panfletagem e apresentou o programa do partido em Salvador (BA), ressaltando a importância de políticas públicas para combater a exclusão social e o racismo, com foco em emprego, educação e oportunidades para a população negra.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, esteve em São José do Rio Preto (SP) e afirmou que pretende ampliar as escolas de tempo integral para garantir mais segurança às famílias e melhorar a educação no país.

Renan Santos (Missão) fez campanha em Pernambuco, Ceará e Maranhão, destacando a necessidade de enfrentar o domínio de facções criminosas em comunidades e defender a recuperação econômica e turística de regiões afetadas pela criminalidade.

Romeu Zema (Novo) concedeu entrevista à TV Record e participou da exposição agropecuária Camaru em Uberlândia (MG), onde conversou com representantes do agronegócio e fez vistoria ao Anel Viário da cidade.

Ronaldo Caiado (PSD) marcou presença na Expointer, em Esteio (RS), e na Feira do Garavelo, em Aparecida de Goiânia (GO). O candidato afirmou que, se eleito, irá trabalhar para reduzir a taxa básica de juros do país para 7% ao ano, visando incentivar o empreendedorismo.

Rui Costa Pimenta (PCO) participou do lançamento de candidaturas em Belo Horizonte (MG) e defendeu a reestatização de empresas públicas, o aumento do salário mínimo e o fim da escala de trabalho 6×1.

Samara Martins (UP) esteve na Marcha do Heroísmo Revolucionário em Santo André (SP) e, no domingo, visitou comunidades ribeirinhas e quilombolas em Belém (PA), defendendo propostas de geração de emprego, renda e reforma urbana.

Wilson Grassi (Democrata) não teve agenda pública de campanha no período.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br