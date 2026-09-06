IBGE libera novos mapas-múndi com projeção Equal Earth a partir de 7 de setembro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai disponibilizar, a partir de amanhã (7), os mapas-múndi mais recentes em sua loja online. A liberação coincide com o Dia da Independência do Brasil e inclui as versões lançadas entre 2024 e 2026.

A iniciativa segue decisão tomada na última sexta-feira (4), durante a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), que aprovou globalmente o uso da projeção Equal Earth para mapas-múndi. A proposta foi apoiada por 164 países, com apenas os Estados Unidos votando contra e seis abstenções registradas.

A adoção da Equal Earth busca corrigir distorções históricas presentes em projeções anteriores, como a de Mercator, que ampliava regiões como América do Norte e Groenlândia, em detrimento da África e América do Sul. A proposta aprovada tem como base um esforço da União Africana, que defende uma representação cartográfica mais justa e proporcional.

Segundo Maria do Carmo Bueno, Diretora de Geociências do IBGE, a adoção da Equal Earth reforça o compromisso do instituto em acompanhar inovações cartográficas e atender demandas sociais por mais equilíbrio na representação do planeta.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br