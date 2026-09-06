Flamengo vence Remo em Belém e assume liderança provisória do Brasileirão

O Flamengo conquistou uma vitória importante neste domingo (6) ao derrotar o Remo por 1 a 0 no estádio Mangueirão, em Belém, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time carioca chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança provisória da competição, ultrapassando o Palmeiras, que ainda joga nesta rodada contra o Botafogo.

O jogo foi marcado por forte chuva, o que dificultou a movimentação das equipes em campo. O Flamengo dominou as ações ofensivas desde o início, enquanto o Remo se defendia com todos os jogadores de linha. O gol da vitória saiu aos 19 minutos do segundo tempo, quando Giorgian de Arrascaeta encontrou Samuel Lino, que finalizou com precisão para garantir o resultado.

Com a derrota, o Remo permanece com 23 pontos, ocupando a 19ª posição e segue na zona de rebaixamento. Já o Flamengo aguarda o resultado do confronto entre Palmeiras e Botafogo para saber se mantém a liderança ao final da rodada.

Outros jogos da rodada também movimentaram o domingo. O Santos venceu o Internacional por 3 a 2 no Beira-Rio, em Porto Alegre, e se afastou da zona de rebaixamento. O Cruzeiro superou o Athletico-PR por 2 a 1 no Mineirão, em Belo Horizonte, e segue próximo do G-5, grupo que garante vaga na Libertadores.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br