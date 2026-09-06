Lula destaca soberania do Brasil e gestão de recursos no 7 de Setembro

Em pronunciamento transmitido em cadeia nacional neste sábado (6), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou a soberania do Brasil diante de interferências externas, durante as comemorações do Dia da Independência, celebrado em 7 de setembro.

Lula afirmou que o Brasil não aceita ingerências de outros países em suas decisões políticas, econômicas ou comerciais. “Não somos colônia e não seremos colônia de ninguém”, declarou o presidente, ressaltando que cabe somente ao povo brasileiro decidir sobre suas relações comerciais e políticas.

O presidente também destacou a importância da gestão dos recursos naturais do país, lembrando que o Brasil possui a segunda maior reserva de terras raras do mundo, além de grandes fontes de água doce e novas jazidas de petróleo. Lula afirmou que essas riquezas devem ser utilizadas para beneficiar o futuro da população brasileira.

Durante o discurso, Lula mencionou a aprovação do marco legal dos recursos estratégicos no Congresso Nacional, medida que, segundo ele, tem como objetivo transformar as reservas minerais e de terras raras em oportunidades de desenvolvimento tecnológico e geração de empregos qualificados no Brasil.

O presidente ressaltou ainda que a verdadeira independência do país está ligada à garantia de direitos fundamentais, como acesso à educação, saúde pública de qualidade, oportunidades de emprego e combate à desigualdade social.

Lula também destacou o papel do Brasil no cenário internacional, defendendo o livre comércio, a busca pela paz mundial e a liderança em temas ambientais. Segundo ele, o país é referência em transição energética e combate às mudanças climáticas, além de ser reconhecido por sua riqueza cultural.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br