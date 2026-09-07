Empate entre Botafogo e Palmeiras garante liderança do Flamengo no Brasileirão

No domingo (6), Botafogo e Palmeiras ficaram no 0 a 0 no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi positivo para o Flamengo, que mais cedo venceu o Remo por 1 a 0, em Belém, e assumiu a liderança da competição com 54 pontos.

O Palmeiras, que precisava vencer para se manter no topo, chegou a 53 pontos e perdeu a liderança que ocupava desde a sétima rodada. Já o Botafogo, com o empate, foi a 31 pontos e permanece na 13ª posição, podendo ser ultrapassado dependendo do resultado entre Vitória e Grêmio, que jogam nesta segunda-feira (7).

Durante o jogo, a torcida do Botafogo protestou contra ex-jogadores do clube que hoje atuam pelo Palmeiras, especialmente o volante Marlon Freitas, que foi vaiado e teve sua imagem retirada de um bandeirão dos ídolos alvinegros.

Apesar do maior volume ofensivo do Palmeiras, o Botafogo criou a melhor chance do primeiro tempo com Lucas Villalba, que desperdiçou frente ao goleiro Carlos Miguel. O Verdão respondeu com finalização perigosa de Maurício, mas sem sucesso.

No segundo tempo, o Palmeiras apostou nas jogadas aéreas, mas parou na defesa do Botafogo e no goleiro Gabriel Batista. Nos acréscimos, o time paulista ainda teve Barboza expulso. O empate acabou não sendo ideal para nenhuma das equipes, mas favoreceu o Flamengo, que agora lidera o Brasileirão.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br