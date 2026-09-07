Fauna urbana: como animais silvestres convivem com a cidade de São Paulo

O programa Caminhos da Reportagem, exibido pela TV Brasil, apresenta nesta segunda-feira (7) uma análise sobre a presença e adaptação da fauna silvestre em meio à urbanização intensa de São Paulo. O episódio destaca iniciativas de preservação e recuperação da fauna e flora nativas na maior metrópole da América Latina.

Apesar das mudanças provocadas pelo crescimento urbano, São Paulo ainda abriga diversas espécies de animais silvestres, tanto sob o asfalto quanto nos topos dos prédios. Nomes de bairros e rios, como M’Boi Mirim, Tamanduateí e Tatuapé, mantêm viva a memória dos animais que já habitaram a região.

O programa mostra também a relação ancestral dos povos indígenas com a fauna local, especialmente na Terra Indígena Jaraguá, onde famílias Guarani mantêm práticas sustentáveis e valorizam espécies como as abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para a cultura e a saúde da comunidade.

Especialistas, como o ornitólogo Luís Fábio Silveira, ressaltam a transição geográfica da cidade, que já foi marcada por uma mistura de Mata Atlântica e campos naturais. A restauração de áreas degradadas, como a Reserva Particular do Patrimônio Natural Sítio Curucutu, também é abordada, mostrando o papel dos animais na regeneração das florestas.

Segundo o Inventário da Fauna Silvestre de São Paulo, o município possui 1.475 espécies catalogadas, sendo 223 ameaçadas de extinção. O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (Cemacas) atua no resgate e recuperação de animais vítimas de tráfico, atropelamentos e outros riscos urbanos, recebendo cerca de 13 mil animais por ano.

A participação da sociedade na preservação também é destaque, com iniciativas de ciência cidadã, como a da fotógrafa Paula Romano, que compartilha registros de insetos em plataformas digitais, colaborando com pesquisas e mapeamento de espécies ameaçadas.

O episódio ainda mostra como a observação da fauna urbana pode inspirar manifestações artísticas, como o projeto Sinfonia da Energia, que transformou imagens de pássaros em fios elétricos em música reconhecida internacionalmente.

Caminhos da Reportagem é exibido às segundas-feiras, às 23h30, com reprises e edições especiais disponíveis no site do programa, no YouTube e no aplicativo TV Brasil Play.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br