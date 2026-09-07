Desfile de 7 de Setembro em Brasília presta homenagem às pioneiras do futebol feminino

No Desfile de 7 de Setembro deste ano, realizado na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, as pioneiras do futebol feminino brasileiro receberão uma homenagem especial. O evento contará com a participação de ex-jogadoras que marcaram época nas décadas de 1980 e 1990, desfilando em carro aberto para celebrar a história e o avanço da modalidade no país.

Onze ex-atletas foram convidadas para representar gerações que enfrentaram desafios como o preconceito e a falta de apoio antes da regulamentação do futebol feminino, que só passou a ser permitido por lei em 1979. Entre elas está Dilma Mendes, tricampeã mundial e atual técnica da Seleção Brasileira Feminina de Futebol 7, além de nomes como Lucilene de Souza Marinho (Cebola), Marisa Pires Nogueira, Mariléia dos Santos (Michael Jackson), Iracema Ferreira (Rata), Suzy Bittencourt de Oliveira, Miriam Soares, Lunalva Torres de Almeida (Nalvinha), Elissandra Regina Cavalcanti (Nenê), Yara Silva e Miraildes Maciel Mota (Formiga).

O desfile também contará com a presença de 40 meninas de um projeto social do Distrito Federal, simbolizando o encontro entre gerações e o futuro do futebol feminino no Brasil. A homenagem ocorre em um momento importante, já que o país se prepara para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027, evento que reunirá 64 jogos em oito capitais brasileiras entre junho e julho.

Além do reconhecimento às pioneiras do futebol feminino, o desfile terá a participação de atletas de outras modalidades, incluindo nomes olímpicos e paralímpicos, reforçando a valorização do esporte nacional. Estudantes de escolas públicas representarão as 27 unidades da federação na abertura do evento, que inicia às 9h, com arquibancadas abertas a partir das 6h30 e término previsto para as 11h.

O evento será dividido em três eixos temáticos: futebol feminino e Copa do Mundo de 2027, soberania nacional e combate à violência contra as mulheres, destacando temas relevantes para a sociedade brasileira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br