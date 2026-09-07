Presidenciáveis participam de atos e entrevistas no 7 de Setembro

Os candidatos à Presidência da República cumprem agendas variadas nesta segunda-feira, 7 de setembro, em referência ao feriado da Independência do Brasil. Entre as atividades, estão previstos atos públicos, entrevistas e visitas a diferentes cidades.

Hertz Dias, do PSTU, participa do ato Grito dos Excluídos em Cajamar (SP) às 9h e almoça com apoiadores na Ocupação Esperança. Renan Santos, do Missão, marca presença em evento no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, às 11h.

Romeu Zema, do Novo, realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h20. Já Ronaldo Caiado, do PSD, acompanha o desfile cívico em Goiânia, a partir das 8h.

Rui Costa Pimenta, do PCO, também participa do Grito dos Excluídos, porém em São Paulo. Samara Martins, da UP, cumpre agenda em Belém (PA), visitando a Ocupação Welfesom Alves pela manhã e promovendo ato no Portal da Amazônia às 17h.

Wilsson Grassi, do Democrata, grava mensagem em vídeo alusiva ao aniversário da Independência. Augusto Cury, do Avante, participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às 8h, e concede entrevista à CNN Brasil às 21h.

Clariana Barão, do DC, concede entrevista ao canal Bacci Notícias TV às 12h10. Edmilson Costa, do PCB, cumpre compromissos da secretaria-geral do partido em Lisboa.

Flávio Bolsonaro, do PL, realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não tem agenda pública prevista para esta segunda-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br