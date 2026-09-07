segunda-feira, 7 de setembro de 2026 Notícias de Cambé e Região. "Jornal On-Line"
WhatsAppAnuncie conosco!
Últimas
Ressaca fecha ciclovia Tim Maia no Rio de Janeiro; Marinha alerta para riscos no mar Ato cívico reúne estudantes e comunidade em Cambé Vasco e Atlético-PI disputam vaga na final do Brasileirão Feminino A2 nesta segunda-feira Ambulantes buscam renda extra durante o Desfile de 7 de Setembro em Brasília Presidenciáveis participam de atos e entrevistas no 7 de Setembro
Ver últimas
Politica

Presidenciáveis participam de atos e entrevistas no 7 de Setembro

Candidatos à Presidência participam de atos, entrevistas e visitas em diferentes cidades no feriado de 7 de Setembro.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
Editorias
Politica
Compartilhe

Os candidatos à Presidência da República cumprem agendas variadas nesta segunda-feira, 7 de setembro, em referência ao feriado da Independência do Brasil. Entre as atividades, estão previstos atos públicos, entrevistas e visitas a diferentes cidades.

Hertz Dias, do PSTU, participa do ato Grito dos Excluídos em Cajamar (SP) às 9h e almoça com apoiadores na Ocupação Esperança. Renan Santos, do Missão, marca presença em evento no Obelisco do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, às 11h.

Romeu Zema, do Novo, realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 9h20. Já Ronaldo Caiado, do PSD, acompanha o desfile cívico em Goiânia, a partir das 8h.

Rui Costa Pimenta, do PCO, também participa do Grito dos Excluídos, porém em São Paulo. Samara Martins, da UP, cumpre agenda em Belém (PA), visitando a Ocupação Welfesom Alves pela manhã e promovendo ato no Portal da Amazônia às 17h.

Wilsson Grassi, do Democrata, grava mensagem em vídeo alusiva ao aniversário da Independência. Augusto Cury, do Avante, participa de sabatina no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, às 8h, e concede entrevista à CNN Brasil às 21h.

Clariana Barão, do DC, concede entrevista ao canal Bacci Notícias TV às 12h10. Edmilson Costa, do PCB, cumpre compromissos da secretaria-geral do partido em Lisboa.

Flávio Bolsonaro, do PL, realiza ato na Avenida Paulista, em São Paulo, às 15h. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não tem agenda pública prevista para esta segunda-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Tags
#7 de Setembro#agenda política#atos públicos#campanha eleitoral#Eleições#entrevistas#Independência do Brasil#presidenciáveis
Redação Portal Cambé
Publicado por

Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

plugins premium WordPress