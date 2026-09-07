Ambulantes buscam renda extra durante o Desfile de 7 de Setembro em Brasília

Durante o Desfile de 7 de Setembro em Brasília, trabalhadores ambulantes aproveitaram o movimento para garantir uma renda extra. Entre eles estava Renato Siqueira, conhecido como Palhaço Bolinha, de 53 anos, que percorreu a Esplanada dos Ministérios equilibrando cerca de 30 quilos de balões e algodões-doces. Morador de Água Quente (DF), Renato trabalha há oito meses em frente a escolas, mas em datas comemorativas como o Dia da Independência, Dia das Crianças e Ano Novo, aposta nas vendas em grandes eventos para aumentar o faturamento.

Renato, que vende algodão-doce a R$ 10 e balões a R$ 20, conta que o esforço vale a pena, apesar do cansaço e do calor. Ele deixou o emprego anterior, onde recebia um salário mínimo vendendo planos funerários, para investir no comércio ambulante e garantir o sustento da família.

Outro exemplo é Gustavo Ferreira, de 30 anos, que trabalha como cobrador de ônibus e aproveitou o feriado para vender churros recheados a R$ 10. Ele acordou cedo para garantir o melhor ponto e aumentar a renda do mês.

Samuel Santos, porteiro em Planaltina (DF), também aproveitou a data para experimentar a venda de água de coco na Esplanada. Segundo ele, a prioridade é garantir o sustento dos dois filhos.

O paraibano Reinivaldo Garcia, de 54 anos, vendeu bonés e chapéus por R$ 20 cada. Ele destacou a importância dos filhos estudarem para terem mais oportunidades no futuro, já que precisou trabalhar desde cedo e não conseguiu concluir os estudos.

O trabalho dos ambulantes durante o desfile mostra a luta diária por melhores condições de vida e a busca por alternativas para complementar a renda, especialmente em datas de grande movimentação na capital federal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br